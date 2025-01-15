Güney Marmara'daki termal tesisleri yarıyıl tatilinde dolacak

MUSTAFA BİKEÇ/SITKI YILDIZ/HAKAN FİRİK/MUHARREM CİN - Türkiye'nin önemli termal kaynaklarına ev sahipliği yapan, Güney Marmara'daki Bursa, Yalova ve Balıkesir ile İç Ege'de yer alan Kütahya'da hizmet veren termal tesislerdeki yarıyıl tatili rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı.

Dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan termal turizm merkezleri, okulların yarıyıl tatili öncesinde artan rezervasyonlar dolayısıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları, orman içinde doğal güzellikleri, mağarası ve son dönemde yapılan yürüyüş yoluyla yaz kış yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Kaplıcalardaki konaklama tesisleri, yıl boyunca misafirlerini ağırlarken özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yüzde 90 doluluk ortalamasıyla hizmet veriyor.

Oylat Kaplıcaları Satış Pazarlama Müdürü Emin Baydemir, AA muhabirine, yılda ortalama 400 bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Baydemir, Oylat Kaplıcaları'nın yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğunu belirterek "Burası termal bir bölgedir. Sadece termalle adlandırmıyoruz, doğal şelalemiz, 12 milyonluk Türkiye'nin en büyük mağaralarından birisine de ev sahipliği yapan bir bölge. 7'den 70'e herkesin dinlenmek ve sağlık için geldiği bir kaplıca bölgesidir Oylat. Yaklaşık 1000 yatak kapasitesine sahip bir bölgeyiz." dedi.

Genellikle yerli turistlerin Oylat'ı tercih ettiğini belirten Baydemir, "Türkiye'nin çeşitli illerinden geliyor misafirlerimiz. İstanbul ağırlıklı olmak üzeri, Kayseri, Gaziantep, Adana, Ankara'dan başlıca misafirlerimiz geliyor. Yılda ortalama 130 bin konaklamamız oluyor. Bunun haricinde hem şelalemiz hem de mağaramızın olmasından dolayı bu sayı günübirlikçilerle 2-3 katına çıkıyor. Sömestir ve bayram gibi dönemlerde çocuklu ailelerin tercih ettiği, çocuklarıyla birlikte huzurlu bir tatil geçirdiği bir mekana dönüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Baydemir, yarıyıl tatili için rezervasyonların yüzde 80'i bulduğunu, sömestir ile bu oranın yüzde 90'ın üzerine çıkacağını öngördüklerini söyledi.

- Yalova'nın Termal ilçesi 5 bin yatak kapasitesiyle ziyaretçileri ağırlıyor Yalova merkeze 12 kilometre uzaklıkta yer alan; Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde şifa merkezi olarak adlandırılan Termal ilçesi, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi konumunda bulunuyor. İlçede Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle 5 bin yatak kapasitesiyle ziyaretçilerini ağırlayan termal tesisleri, 17 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek öğrenciler ve ailelerini ağırlamaya hazırlanıyor. Şimdiden yüzde 80'lerin üzerinde rezervasyona ulaşan işletmeler, tatillerini doğayla iç içe geçirmek, termal sularda şifa bulmak, ders ve sınavlarla yoğun geçen ilk dönemin ardından stres atmak isteyen aileleri beklemeye başladı. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi bölge illerinden de yoğun olarak günübirlik ziyaretçileri ağırlayan termal tesisler, tatile girilmesiyle birlikte en yoğun dönemlerinden birini daha geçirmeyi hedefliyor. 3 bin 600 dönüm üzerine kurulu Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesinde yüzde 80'lere ulaşan rezervasyonların tatille birlikte yüzde 90'ının üzerine çıkmasını bekleniyor. İşletme Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, AA muhabirine, doğayla iç içe, yürüyüş yollarının yanı sıra şifalı kaynak sularının bulunduğu hamamı, havuzu ile mide, göz, ayak suları ve memba alanlarındaki tüm çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Tesisin Roma, Bizans, Osmanlı ve son olarak Cumhuriyet dönemlerinde şifa merkezi olarak kullanıldığına vurgu yapan Topsöğüt, bu nedenle tesise özellikle ailelerin yarıyıl tatilinde yoğun rağbet gösterdiğini söyledi. Topsöğüt, "Malum tatil öncesi insanlar hazırlık yapıyorlar. Birkaç gün içerisinde yüzde 80'lerin hatta 90'ların üzerinde bir doluluk bekliyoruz. Özellikle büyükşehirlerin olmamız nedeniyle insanların soğuk mevsimlerde uzak yerlere gitmekten ziyade Yalova gibi bir saatlik kısa mesafesi gibi dinlenme yerlerinde ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Termal çok güzel bir destinasyon." diye konuştu. - Balıkesir'de hazırlıklar tamam