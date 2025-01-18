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        Bursa'da kuyumculara sahte altın satan 4 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:17
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        Bursa'da kuyumculara sahte altın satan 4 zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçede 2 ayrı kuyumcudan sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcuları sahte altınlarla dolandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

        Harekete geçen ekipler, A.A. (31) ve A.Ç'yi (41) Gemlik'te, S.A. (21) ve V.E'yi (37) ise İstanbul'da sahte altınlarla yakaladı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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