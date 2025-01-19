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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:27 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:27
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Arzu Uzatöz, Melike Erol Özkan

        Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan)

        Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Melis Durul, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Orthmann, Karmen Aksoy)

        Setler: 25-20, 21-25, 15-25, 12-25

        Süre: 94 dakika (28, 27, 23, 16)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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