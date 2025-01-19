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        Bursalı öğrenci Berlin'de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte birincilik kazandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Berlin'de düzenlenen "VEX IQ Robotics Competitions"da iki kategoride birincilik kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:27 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:40
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        Bursalı öğrenci Berlin'de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte birincilik kazandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Berlin'de düzenlenen "VEX IQ Robotics Competitions"da iki kategoride birincilik kazandı.

        Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi Ali Utku Durak ve "Robotika" adlı takımı, 15 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen "VEX IQ Robotics Competitions"a katıldı.

        Durak yarışmada "otonom" kategorisinde bireysel olarak birincilik ödülü kazanırken, takımıyla beraber de birincilik ödülüne layık görüldü.

        Durak'ın toplamda 2 ödül kazandığı "VEX IQ Robotics Competitions", robotik kodlama alanında prestijli yarışmalardan biri olarak kabul edilmesinin yanı sıra, bu yarışmada öğrenciler teknik becerilerini ve stratejik düşünme kabiliyetlerini sergiliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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