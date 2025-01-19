Bursalı öğrenci Berlin'de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte birincilik kazandı

Durak'ın toplamda 2 ödül kazandığı "VEX IQ Robotics Competitions", robotik kodlama alanında prestijli yarışmalardan biri olarak kabul edilmesinin yanı sıra, bu yarışmada öğrenciler teknik becerilerini ve stratejik düşünme kabiliyetlerini sergiliyor.

Durak yarışmada "otonom" kategorisinde bireysel olarak birincilik ödülü kazanırken, takımıyla beraber de birincilik ödülüne layık görüldü.

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