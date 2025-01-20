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        Bursa'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 9 papağan ele geçirildi

        Bursa'da yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 9 papağan korumaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:46
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        Bursa'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 9 papağan ele geçirildi
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        Bursa'da yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 9 papağan korumaya alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, bir ikamete baskın düzenledi.

        Baskında, kaçak yollarla yurda sokulan ve Hint alt kıtası ile Afrika bölgesini kapsayan, egzotik tür olarak bilinen 9 adet yeşil papağan bulundu.

        Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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