Bursa'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 9 papağan ele geçirildi
Bursa'da yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 9 papağan korumaya alındı.
Bursa'da yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 9 papağan korumaya alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, bir ikamete baskın düzenledi.
Baskında, kaçak yollarla yurda sokulan ve Hint alt kıtası ile Afrika bölgesini kapsayan, egzotik tür olarak bilinen 9 adet yeşil papağan bulundu.
Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin lira para cezası uygulandı.
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