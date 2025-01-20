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        İnegöl'de gece bekçileri tarafından uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devriye görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçileri, durumlarından şüphelendikleri şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:58 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:58
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        İnegöl'de gece bekçileri tarafından uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde, devriye görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçileri, durumlarından şüphelendikleri şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

        İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bekçiler tarafından 47 gram sentetşk uyuşturucu ele geçirildiğini ve şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edildiğini bildirdi.

        Arslan, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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