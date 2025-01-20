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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:27
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.T'yi (33) takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli E.T'nin evinde ve aracında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, olayla ilgili E.T, E.S. (45), M.S. (28) ile H.B'yi (47) gözaltına aldı.

        Şüphelilerden M.S. ve H.B. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. E.T. ve E.S. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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