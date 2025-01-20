Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.T'yi (33) takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli E.T'nin evinde ve aracında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili E.T, E.S. (45), M.S. (28) ile H.B'yi (47) gözaltına aldı.
Şüphelilerden M.S. ve H.B. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. E.T. ve E.S. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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