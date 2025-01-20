Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden M.S. ve H.B. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. E.T. ve E.S. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, olayla ilgili E.T, E.S. (45), M.S. (28) ile H.B'yi (47) gözaltına aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli E.T'nin evinde ve aracında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.T'yi (33) takibe aldı.

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