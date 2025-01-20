Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki işletmeler tedbir alırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak daha fazla büyümesi önlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.
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