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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:28
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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

        Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki işletmeler tedbir alırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak daha fazla büyümesi önlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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