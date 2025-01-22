İnegöl'de barakada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hocaköy Mahallesi'nde tarlalık alanda bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine ola yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
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