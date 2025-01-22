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        İnegöl'de barakada çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 08:57 Güncelleme: 22.01.2025 - 08:57
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        İnegöl'de barakada çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hocaköy Mahallesi'nde tarlalık alanda bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine ola yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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