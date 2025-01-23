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        Bursa "İRAP Endüstriyel Kazalar Toplantısı" gerçekleştirildi

        Bursa'da "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Endüstriyel Kazalar" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 08:57 Güncelleme: 23.01.2025 - 08:58
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        Bursa "İRAP Endüstriyel Kazalar Toplantısı" gerçekleştirildi
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        Bursa'da "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Endüstriyel Kazalar" toplantısı gerçekleştirildi.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bursa’nın sanayi kapasitesi ve olası endüstriyel kazalara karşı alınması gereken önlemler vurgulandı.

        Bursa AFAD’dan Mustafa Uybadin, "Bursa’nın Endüstriyel Kapasitesi ve Olası Riskler" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

        Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Efsun Dindar'ın, "Endüstriyel Kazalar" üzerine bilimsel bir değerlendirme yapmasının ardından, Bursa AFAD’dan Özgün Ünver de İRAP Endüstriyel Kazalar Masasına ait eylemlerle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı bir oturumla sona erdi.

        Toplantıya, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın ile birlikte, kurum ve kuruluşlardan yetkililer de yer aldı.

        Galeri
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