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        Türkiye 2024 yılında 60 milyon dolarlık zeytin ihraç etti

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Türkiye'den geçen yıl yaklaşık 60 milyon dolarlık siyah ve yeşil zeytin ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:08
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        Türkiye 2024 yılında 60 milyon dolarlık zeytin ihraç etti
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        BÜŞRA NUR YILMAZ - Türkiye'den geçen yıl yaklaşık 60 milyon dolarlık siyah ve yeşil zeytin ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, söz konusu alandaki üreticiler geçen yıl 48 ülkeye dış satım yaptı. Sektör temsilcileri, siyah ve yeşil zeytin ihracatını 2023'e göre yüzde 29 artırarak 48 milyon 295 bin dolardan, 59 milyon 809 bin dolara yükseltti.

        Türkiye'den yapılan siyah zeytin ihracatı, 2023'e göre yüzde 25,4 artarak geçen yıl 52 milyon 352 bin dolara ulaştı.

        Siyah zeytin üreticileri 2024'te en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye geçen yıl yapılan siyah zeytin ihracatı, 2023'e göre yüzde 19,62 artarak, 24 milyon 146 bin dolardan 28 milyon 884 bin dolara yükseldi.

        İkinci sıradaki ABD'ye gerçekleştirilen dış satım ise yüzde 15,57'lik artışla 2 milyon 967 bin dolardan 3 milyon 429 bin dolara ulaştı. Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Hollanda'ya 2023'te yaptığı 1 milyon 806 bin dolarlık ihracat, 2024'te yüzde 38,34 artarak 2 milyon 499 bin dolar oldu.

        Siyah zeytin üreticilerinin Kuzey Makedonya'ya yaptığı ihracatta ciddi artış görüldü. Bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 1477'lik artışla 9 bin dolardan 151 bin dolara çıktı.

        Bir önceki yıl 350 bin dolarlık dış satım yapılan Avustralya'ya, 2024'te yüzde 199'luk artışla 1 milyon 50 bin dolarlık siyah zeytin satıldı.

        2023'te dış satımın olmadığı Kosova, Finlandiya, Çin, Litvanya ve Angola'ya geçen yıl siyah zeytin ihracatı yapıldı.

        - Yeşil zeytin ihracatında Ürdün'e yüzde 398'lik artış

        Türkiye'den yapılan yeşil zeytin ihracatı, 2023'e göre yüzde 3,6 artarak 2024'te 7 milyon 457 bin dolara ulaştı.

        Sektör temsilcilerinin yeşil zeytinde de en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye geçen yıl yapılan yeşil zeytin ihracatı, 2023'e göre yüzde 0,47 artarak, 3 milyon 300 bin dolardan 3 milyon 315 dolara yükseldi.

        Listenin ikinci sırasındaki Birleşik Krallık'a ihracat da yüzde 85,51'lik artışla 445 bin dolardan 826 bin dolara çıktı.

        Üçüncü sıradaki ABD'ye 2023'te yapılan 440 bin dolarlık dış satım, yüzde 37 artarak 2024'te 603 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Yeşil zeytin üreticilerinin Ürdün'e yaptığı ihracatta ciddi artış görüldü. Bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 398'lik artışla 6 bin dolardan 32 bin dolara çıktı.

        Bir önceki yıl 32 bin dolarlık dış satım yapılan Irak'a, 2024'te yüzde 257 artışla 116 bin dolarlık yeşil zeytin satıldı.

        2023'te dış satımın olmadığı Finlandiya, Çin, Karadağ, Kosova, Sırbistan ve Angola'ya geçen yıl, yeşil zeytin ihraç edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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