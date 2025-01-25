Geçen seneyi ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025'i "toparlanma yılı" görüyor

CEM ŞAN - Bebek ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren ve birçok ülkeye ihracat yapan Bursalı üreticiler, bu yıl yurt dışı pazarına umutla bakıyor.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz, AA muhabirine, kentteki Vişne Ticaret Bölgesi'nde bebek ve çocuk konfeksiyon sektörünün doğal bir kümelenmesinin olduğunu söyledi.

Yıllar içinde söz konusu bölgedeki bebe çocuk konfeksiyonu üreticilerinin sayısının artmasıyla sektörün ciddi şekilde büyüdüğünü aktaran Yılmaz, 2003 yılında kurulan derneğin de sektörün çatı kuruluşu haline geldiğini anlattı.

Bu bölgedeki sektörün yaklaşık 4 bin üretici ve 100 bin çalışanla yoluna devam ettiğini belirten Yılmaz, "Bursa, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu ihtiyacının yüzde 80'ini sağlayan bir şehrimiz. Türkiye'de yaklaşık 18 milyar dolar civarında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı var. Bebe çocuk sektörü bu ihracatın yüzde 15-20'lik kısmını gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Servet Yılmaz, sektör olarak 2024'ün ilk yarısının çok güzel geçirdiklerini aktararak, geçen yılın ikinci yarısında ekonomide ve ihracatta biraz zorluklar yaşadıklarını vurguladı.

- "2025'in ikinci çeyreğinden itibaren piyasalar daha umut verici olacak"

Bu yıldan umutlu olduklarının altını çizen Yılmaz, "Güzel beklentiler içindeyiz. İnşallah 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren piyasalar daha bir umut verici olacaktır." dedi.

Yılmaz, geçen yıl Rusya bölgesine ciddi ticaret yaptıklarını belirterek, "Fakat son zamanlarda bu azalıyor. Türki Cumhuriyetler, Afrika bölgesi önde şu anda. Yani sektör olarak ana bölgelerimizde ticaretimiz devam ediyor. Hareketli ve her türlü esnekliğe açık bir sektörüz. İnşallah önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz fuarla birlikte yeni bir adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Sektörün en büyük fuarı olan Junioshow'u 28-30 Ocak'ta gerçekleştireceklerini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti: