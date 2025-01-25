AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Hedefimiz, bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş, kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmaktır. Türkiye'de birçok demokratik adım attık. Demokrasiyi geliştirdik ama daha gelişmiş bir demokrasi, daha kalkınmış bir Türkiye, daha gelişmiş bir ekonomi, daha derinleşmiş ve yaygınlaşmış bir refah yakışmaz mı bu ülkeye? İşte biz bunun peşinden gidiyoruz." dedi.

Efkan Ala, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin dünyaya örnek olacak başarılara imza atan bir hareket olduğunu söyledi.

Partisinin gücünü milletten aldığına dikkati çeken Ala, "Türkiye'yi ekonomik açıdan 3,5 kat büyüttük. Otoyollar, köprüler, üniversiteler, saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetlere imza attık. Bunları başkaları da iddia edebilir 'Biz de yapabiliriz.' diye fakat öyle hizmetler var ki onları AK Parti'den başkası yapamazdı, yapmazdı." diye konuştu.

Ala, inançların üzerinden tankların yürütüldüğü 28 Şubat'ın bin yıl süreceğinin söylendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"On yılda ancak onu lider Recep Tayyip Erdoğan, arkasındaki kadro AK Parti ve milletin desteği alıp çöpe atabilirdi ve attı. Bunda hepinizin emeği var. Siyasetin üstündeki vesayeti kaldırdık. Eskiden herkes konuşurdu, en son sözü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri söylerdi. Bugün MGK toplantılarını takip eden bile yok. Eskiden bir hafta önceden başlarlardı takip etmeye. Şimdi Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı takip ediliyor ve 'Cumhurbaşkanımız acaba devlet başkanı olarak, milletine hangi müjdeleri verecek?' diye yayın yapılıyor."

Ala, yaptıkları işlerin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Keşke demokrasi otobanını, demokrasi tünellerini, köprülerini, Suriye'deki kardeşlerimiz de yapabilseydi de tarumar olmasaydı ülkeleri. Keşke Irak'takiler de yapabilseydi de Allah'ın verdiği petrolü bile kullanamaz hale gelmeselerdi." dedi.

- "Türkiye'de AK Parti'nin muhalefeti var ama alternatifi yok"

Ülkeyi bugüne kadar getiren kadroların Türkiye'yi bundan sonraki hedeflerine de taşıyacağını dile getiren Ala, AK Parti'nin demokratik bir vakur duruşun adı olduğunu aktardı. "Türkiye'de AK Parti'nin muhalefeti var ama alternatifi yok." diyen Ala, muhalefet partilerinden herhangi birinden hafızada kalan vizyoner bir cümle ya da dış politikada öngörü belirten bir cümle duyulmadığına işaret etti. Ala, 1950'den beri milletin muhalefete kırmızı kart çıkardığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Hangi cebinize elinizi atsanız oradan kırmızı kart çıkar. Sizde başka bir şey yok ki. Çok partili hayata geçtiğimizden beri milletten kırmızı kart yiyorsunuz. Millet, size kırmızı kart gösteriyor. Onun için kırmızı kart hiç tükenmez sizin ceplerinizde ama cebinizde program, proje, hedef, vizyon olmalı ki 85 milyonu hedeflerine taşıyalım. Biz bunları yaptık, daha fazlasını yapacağız. Hedefimiz, bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş, kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmaktır. Türkiye'de birçok demokratik adım attık. Demokrasiyi geliştirdik ama daha gelişmiş bir demokrasi, daha kalkınmış bir Türkiye, daha gelişmiş bir ekonomi, daha derinleşmiş ve yaygınlaşmış bir refah yakışmaz mı bu ülkeye? İşte biz bunun peşinden gidiyoruz. Onun için muhalefetin ne dediğine bakmıyoruz." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de uzunca zaman "AK Parti, gençlerle ilişki kuramıyor." söylentileri olduğunu, 2023 seçimlerinin AK Parti'nin genç bir parti ve bir gençlik hareketi olduğunu kanıtladığını belirtti. Kongre sürecinin insanlık vicdanı için haykırmanın, ayağa kalkışın, iddianın ve isyanın, aynı zamanda bir hayalin dönüm noktası olduğunu anlatan Kandemir, şunları kaydetti: "Buradaki enerjiyle, birlik ve beraberlikle AK Parti içinde biriktirdiği tecrübesiyle dünyaya, insanlığın vicdanı olmanın ne demek olduğunu anlattığı 23 senelik hikayesine bir 50-100 seneyi daha yazacak. Onun için her bir arkadaş, omzundaki sorumluluğun gereğiyle kuşanacak, meşaleyi eline alacak, sadece kendine değil, insanlığa yeryüzüne ışık olmanın ne demek olduğunun farkında olarak yollara düşecek, hanelere konuk olacak, sofralarda oturacak, dizini kıracak, boynunu bükecek ve liderini anlatacak."