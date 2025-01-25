Bursa'da boğazına cisim takılan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Nefes almakta zorlanan kişiyi fark eden İsmail H, Heimlich manevrası uygulayıp bu kişinin boğazındaki cismin çıkmasını sağladı.

İlçedeki kahvehanede bir kişinin boğazına henüz belirlenemeyen cisim takıldı.

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