Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel
Bursaspor Yörsan: Brown 20, Berkay Candan 16, Sharma 8, Michineau 7, Grantham 2, Sarper David Mutaf 16, Pipes 7, Gavrilovic 2, Ömer Utku Al 2
Manisa Basket: Thomas 8, Yunus Emre Sonsırma 21, Lee 2, Pickett 14, Acuil 4, White 19, Besson 16, Chiozza 7, Leon Apaydın 2, Mehmet Yağmur 3, Buğra Çal
1. Periyot: 23-25
Devre: 50-46
3. Periyot: 64-74
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.