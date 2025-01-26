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        Bursa'da ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp deviren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 05:11 Güncelleme: 26.01.2025 - 05:11
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        Bursa'da ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp deviren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mevkisinde meydana geldi.

        Adem C. idaresindeki 22 ABT 268 plakalı otomobil, 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp devirdi.

        İstinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü ile Savaş Kaan Ş. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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