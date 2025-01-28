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        Bursa'da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli aranıyor

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:06
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        Bursa'da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli aranıyor
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, T.S. (34), otomobille geldiği Mimarsinan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Aynur A. (23) ve kız kardeşi Nuray A'yı (16) bir ikametten çıktıkları sırada fark ederek bir süre kovaladı.

        Şüphelinin ruhsatsız pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Aynur A. ve kardeşi Nuray A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kız kardeşler ambulansla kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının otomobiliyle geçtikten bir süre sonra kız kardeşlerin koşarak kaçmaya çalıştıkları ve T.S'nin arkalarından ateş ettiği anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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