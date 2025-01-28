TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 32. Sinerji Toplantısı'nda konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Suriye'de dünya tarafından tanınan kapsayıcı bir hükümet kurulmasının ardından Suriye'nin yeniden inşa süreci başlayacaktır ve ticaret de normalleşecektir. Bu da lojistik ve ticaret açısından Türkiye için yeni fırsatların kapısını aralamaktadır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından bir davet salonunda gerçekleştirilen 32. Sinerji Toplantısı'nda, Balkan ve Rumeli kökenli iş insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balkan ülkelerinin Türkiye için stratejik ticari partner olduğunu, bölge ülkeleriyle toplam ticaret hacminin 40 milyar dolar civarında olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Türk girişimcileri, 11 Balkan ülkesine bugüne kadar 3 milyar dolardan fazla yatırım yaparak üretim ve istihdam imkanları sağlamaktadır. Türkiye, Balkanlar'da gerek altyapı gerek üstyapı itibarıyla, havaalanları, otoyollar ve köprülerden enerji santrallerine, atık su arıtma tesislerine kadar birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Türk müteahhitler, bölgede 700 projede 25 milyar dolarlık inşaat işi yaptı." diye konuştu.

Dünyadaki savaş ve çatışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ukrayna-Rusya, İran-İsrail, Çin-Tayvan meseleleri, bütün dünya için risk oluşturmaktadır. Suriye'de Esad rejiminin yıkılması, bölgemiz ve ülkemiz için olumlu gelişme oldu. Suriye'de dünya tarafından tanınan kapsayıcı bir hükümet kurulmasının ardından Suriye'nin yeniden inşa süreci başlayacaktır ve ticaret de normalleşecektir. Bu da lojistik ve ticaret açısından Türkiye için yeni fırsatların kapısını aralamaktadır. Hem dünyada güçlü inşaat sektörümüz ki dünya 2.'siyiz hem de bölgeye yakın çimento ve demir-çelik fabrikalarımızın varlığı, bize avantaj sağlamaktadır. Ayrıca başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere, pek çok mamul ürün ihracatı için de önemli bir pazar ortaya çıkacaktır."