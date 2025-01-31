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        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:13
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        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Arabayatağı Mahallesi Çetinçıkmazı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler 4 katlı binayı sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Mahalle sakinlerinin yardımıyla bina kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Binada hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

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