Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "dur" ihtarına uymayıp bir polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve bir polis memurunun düşerek yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 00:42 Güncelleme: 02.02.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayıp bir polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve bir polis memurunun düşerek yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.

        Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekipleri, 2 motosikleti durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan 2 motosiklet sürücüsünün kaçmaya çalıştığı sırada, 1 polis memuru düşerek yaralandı.

        Polisin çalışması sonucu gözaltına alınan B.Ö. ve İ.Ü'ye, toplam 57 bin 851 lira para cezası uygulandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        Economist: Trump'ın vergi politikası ABD'ye zarar verecek
        Economist: Trump'ın vergi politikası ABD'ye zarar verecek
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        ABD: Kuzey Kutbu deniz rotamız olacak
        ABD: Kuzey Kutbu deniz rotamız olacak
        Morata imzayı attı!
        Morata imzayı attı!
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Kartal'a sürpriz kanat!
        Kartal'a sürpriz kanat!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Bursa'da alışveriş merkezinde tavan kaplamasının düşmesi sonucu 1 kişi yara...
        Bursa'da alışveriş merkezinde tavan kaplamasının düşmesi sonucu 1 kişi yara...
        TOFAŞ - Galatasaray: 88-83
        TOFAŞ - Galatasaray: 88-83
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Sınav sırasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
        Sınav sırasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
        Bursa Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Ergier, kazada ağır yaralandı
        Bursa Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Ergier, kazada ağır yaralandı