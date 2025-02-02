Bursa'da "dur" ihtarına uymayıp bir polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve bir polis memurunun düşerek yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve bir polis memurunun düşerek yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.
Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekipleri, 2 motosikleti durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan 2 motosiklet sürücüsünün kaçmaya çalıştığı sırada, 1 polis memuru düşerek yaralandı.
Polisin çalışması sonucu gözaltına alınan B.Ö. ve İ.Ü'ye, toplam 57 bin 851 lira para cezası uygulandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.