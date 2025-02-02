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        Bursa'da kepçe ile kamyon arasında sıkışan işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde alt yapı çalışması sırasında kepçe ile kamyon arasında sıkışan işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:08
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        Bursa'da kepçe ile kamyon arasında sıkışan işçi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde alt yapı çalışması sırasında kepçe ile kamyon arasında sıkışan işçi yaralandı.

        Akhisar Mahallesi Güzeltepe Sokak'ta gerçekleştirilen alt yapı çalışması sırasında işçi Özgür M. (26), kepçe ile kamyon arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Özgür M'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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