Bursa Sanat Çalıştayı yarın başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa Sanat Çalıştayı 2025" yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere ilham vermek amacıyla Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde başlayacak çalıştay, 12 Şubat'ta sona erecek. Çalıştay sonunda ortaya çıkan eserler ise 13 Şubat'ta açılacak sergiyle sanatseverlerle buluşacak.

Mekan, kentsel çevre sorunları ve kentsel dönüşümün insan ve doğa üzerindeki etkilerini konu alan çalıştay, şehrin güncel meselelerini sanatsal düzlemde görünür kılmayı hedefliyor.

Sanatın, hayatın her alanında var olması gerektiği fikriyle yola çıkılan çalıştay, sanatçıların özgün eserlerini destekleme ve Bursa'nın sanatsal dinamiklerini harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu sanat eğitimi alan gençler de çalıştay süresince söyleşi, portfolyo değerlendirmesi ve atölye çalışmaları yapacak.