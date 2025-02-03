Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci toplam 10 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci toplam 10 kişi yaralandı.
Ataman G. (25) idaresindeki 16 S 7672 plakalı öğrenci servis minibüsü, Cerrah Mahallesi'nde Nazan T. (47) yönetimindeki 16 AGA 253 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada servis minibüsünün sürücüsü, 7 öğrenci ile 1 rehber öğretmen ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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