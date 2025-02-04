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        Bursa'da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:32
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        Bursa'da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve bitişikteki işletmelerin zarar görmemesi için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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