Bursa'da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve bitişikteki işletmelerin zarar görmemesi için çalışmasını sürdürüyor.

Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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