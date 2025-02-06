Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açılış töreni yapıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kültür ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Bozbey, Türkiye'de geçmiş yıllarda meydana gelen afetleri hatırlatarak, meydana gelebilecek her türlü afete hem Türkiye hem de Bursa'nın hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sistematik biçimde afet hazırlıklarını sürdürerek olası bir afette can kaybı yaşanmamasını sağlamayı hedefleyen bir anlayışa sahip olduklarını belirten Bozbey, "AFAD ile birlikte yapacağımız ortak çalışmalarla, açılışını yaptığımız ve kente dair tüm bilgilerin toplanacağı, değerlendirileceği bu alanda ilk müdahaleler kısa sürede yapılacak." dedi.

        Bozbey, ilerleyen dönemde AKOM'u geliştirerek teknolojik olarak çok daha yüksek donanımlı bir yer haline getireceklerini belirterek, "Düşüncemiz burayı geliştirmek. Bugün burada AKOM'u açıyoruz ancak önümüzdeki süreçte AKOM'un kendine ait bir binasıyla birlikte daha nitelikli ve teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan müstakil bir yapıya dönüştürüp oradan tüm kenti kontrol etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Kentte hava kirliliğine sebep olan işletmelerin ivedilikle aksiyon alması gerektiğini belirten Bozbey, konunun takipçisi olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hepsini tek tek takip ediyoruz. Bu kentin her bireyi bizim için önemlidir. Biz toplumun sağlığını öncelikli olarak düşünüyoruz. Orada her kim havayı kirletiyorsa bizim radarımızdır ve çok net de açıklamasını yaparız. İster mahkemeye versinler, ister bir yere şikayet etsinler toplumla onları karşı karşıya getiririz. Çünkü yasa diyor ki 'Sen hangi işletmeyi yaparsan yap çevreyi kirletmeyecek tedbirleri almak zorundasın'. Biz onların yasaya uymasını bekliyoruz. Çünkü bizim için o da bir afettir."

        Konuşmanın ardından Başkan Bozbey ve katılımcılar tarafından kurdele kesilerek AKOM hizmete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?

        Benzer Haberler

        Alıkoyduğu kişi için fidye isteyen şüpheli, itiraz üzerine yeniden gözaltın...
        Alıkoyduğu kişi için fidye isteyen şüpheli, itiraz üzerine yeniden gözaltın...
        Birinin kucağında bebek olan 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri dairede yakal...
        Birinin kucağında bebek olan 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri dairede yakal...
        Birinin kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri dairede yakalandı
        Birinin kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri dairede yakalandı
        Biri kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri dairede yakalandı
        Biri kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri dairede yakalandı
        Bursa'da 6 Şubat depremleri anma etkinliğinde arama kurtarma malzemeleri se...
        Bursa'da 6 Şubat depremleri anma etkinliğinde arama kurtarma malzemeleri se...
        Melike öğretmen ilk görev yeri olan ilkokulunda, sınıf öğretmeniyle meslekt...
        Melike öğretmen ilk görev yeri olan ilkokulunda, sınıf öğretmeniyle meslekt...