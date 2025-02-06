Gelibolu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için fidan dikildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürü Okan Deniz, kurum önünde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde, depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

Bu acıların unutulamayacağını belirten Deniz, "Bu arada deprem bölgesine müdürlüğümüz personellerinden gönüllü olarak giden ve görevlerini canla başla yapan Songül Özen, Serkan Dokuzlu ve Aleyna Eren'e teşekkür ediyorum. Bu depremde yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımız anısına bu bölgede gönüllü olarak çalışanlarımızla birer adet zeytin ile defne fidanı dikimi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Program kapsamında depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda da bulunuldu.