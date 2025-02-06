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        BBDSO'nun konserinde Fazıl Say'ın eserleri seslendirildi

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 23:54 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:54
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        BBDSO'nun konserinde Fazıl Say'ın eserleri seslendirildi
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Naci Özgüç yönetti.

        BBDSO, bu haftaki konserinde flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve theremin sanatçısı Carolina Eyck'i konuk etti.

        Konserde sahne alan sanatçılar, Fazıl Say'ın "Flüt Konçertosu" ve "Senfoni No:2 Mezopotamya" eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Gecenin sonunda şef ve solistler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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