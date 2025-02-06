BBDSO'nun konserinde Fazıl Say'ın eserleri seslendirildi

Gecenin sonunda şef ve solistler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

BBDSO, bu haftaki konserinde flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve theremin sanatçısı Carolina Eyck'i konuk etti.

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