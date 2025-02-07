Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kaza araç kamerasında

        Bursa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kaza, başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kaza araç kamerasında
        ABONE OL

        Bursa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kaza, başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

        Merkez Yıldırım ilçesinde Otosansit'ten Acemler istikametine giden Ahmet K. idaresindeki 34 KS 3829 plakalı otomobil, Küçükbalıklı batçık girişinde sola doğru manevra yaptı.

        Bu esnada aynı istikamette seyreden Fatih A. idaresindeki 34 RC 2480 plakalı kamyonla otomobil çarpıştı.

        İki araçta da hasara neden olan kaza, başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!

        Benzer Haberler

        Otomobilinin tavanına yaptığı 'kardan adam' ile şehir turu attı
        Otomobilinin tavanına yaptığı 'kardan adam' ile şehir turu attı
        BBDSO'nun konserinde Fazıl Say'ın eserleri seslendirildi
        BBDSO'nun konserinde Fazıl Say'ın eserleri seslendirildi
        Bursa'da depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
        Bursa'da depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
        Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülen...
        Bursa'da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülen...
        'Doğa olaylarının afete dönüşmesi kader değildir'
        'Doğa olaylarının afete dönüşmesi kader değildir'