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        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:42
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        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Bursa'daki kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre Harmancık, İnegöl ve Orhaneli ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

        Eskişehir'deki İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Taşıma kapsamında olan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerimiz için 7 Şubat Cuma günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

        Bilecik'teki Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki taşımalı eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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