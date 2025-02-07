Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karacabey Ovası'nın verimi Gölecik Barajı ile artacak

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı devam eden Gölecik Barajı hem ilçenin 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak hem de 45 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey Ovası'nın verimi Gölecik Barajı ile artacak
        ABONE OL

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı devam eden Gölecik Barajı hem ilçenin 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak hem de 45 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Bursa'nın Karacabey Ovası'nda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce sulu tarım imkanlarının artırılması için yatırımlar devam ediyor.

        Karacabey Ovası'ndaki tarım arazilerinin suyla buluşturulması amacıyla yatırım programına alınan Gölecik Barajı, aynı zamanda ilçenin içme suyu ihtiyacına cevap verecek.

        Kret genişliği 8 metre ve temelden yüksekliği 95 metre olan barajla, ovada 45 bin 870 dekar arazi daha sulanabilir hale getirilecek.

        Gölecik Barajı'nın gelecek yıl hizmete alınması planlanıyor.

        - "Tarıma yönelik sanayi etkinliklerinin de artması sağlanacak"

        DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, AA muhabirine, Gölecik Barajı'nın Karacabey'in 13 kilometre kuzeybatısında Gölecik Deresi üzerinde yapımının devam ettiğini söyledi.

        Barajın 2016'da ihaleye çıkmasıyla inşasına başlandığını aktaran Gündüz, inşaatın gelecek yıl tamamlanacağını vurguladı.

        Gündüz, barajın teknik özelliklerine de değinerek, "Gölecik Barajı silindirle sıkıştırılmış beton kategorisinde, 1 milyon metreküp gövde dolgusuna sahiptir. Kret genişliği 8 metre, belden yüksekliği de 95 metredir. Fiziki gerçekleşmemiz yaklaşık yüzde 70 seviyelerindedir." dedi.

        Barajın hizmete girmesinin bölgenin kalkınmasına ciddi katkı sağlayacağını belirten Gündüz, projenin bitmesiyle 7,4 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını kaydetti.

        Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Karacabey ilçemizin 2050 yılına kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacak. Aynı zamanda kapalı sistem modern bir şebekeyle sulu tarım yapılmasıyla dekar başına 9 bin 750 lira, yıllık toplam 450 milyon lira ekonomiye katkı sağlanacak. Barajın bulunduğu yer, Güney Marmara Bölgesi. Bölgede, özellikle tarım ürünlerinin artması ve tarıma yönelik sanayi etkinliklerinin de artması sağlanacak. Bu projenin, tarım ürünlerinin artmasını sağlamasıyla ekonomiye katkı yapılacağını düşünüyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Skriniar ve Talisca listede
        Skriniar ve Talisca listede
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay

        Benzer Haberler

        Bursa'da kar yağışı; 1 ilçede okullar tatil edildi, 3 ilçede taşımalı eğiti...
        Bursa'da kar yağışı; 1 ilçede okullar tatil edildi, 3 ilçede taşımalı eğiti...
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde eğitime kar enge...
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde eğitime kar enge...
        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
        Çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
        Yakalanan hükümlüyü, hastaneden kaçırmaya çalıştılar; o anlar kamerada
        Yakalanan hükümlüyü, hastaneden kaçırmaya çalıştılar; o anlar kamerada
        Bursa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kaza araç kamerasında
        Bursa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kaza araç kamerasında