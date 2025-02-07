Bursa'da orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi

Usulsüzlük tespit edilen araç ve nakleden hakkında yasal işlem başlatılmak üzere zabıt tutularak adli makamlara sevk edildi.

Koruma ekipleri tarafından mobil kontrol noktalarında, seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi.

Bursa Orman Genel Müdürü Erdal Şahan, İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya ile birlikte ekiplerin mobil kontrol noktasını ziyaret ederek gerçekleştirilen önleme aramalarını inceledi.

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, eşzamanlı önleme aramaları ile orman emvali taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damga kontrolü gerçekleştirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından orman ürünleri taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damga kontrolleri gerçekleştirdi.

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