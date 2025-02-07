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        Bursa'da orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından orman ürünleri taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damga kontrolleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:54
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        Bursa'da orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından orman ürünleri taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damga kontrolleri gerçekleştirdi.

        İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, eşzamanlı önleme aramaları ile orman emvali taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damga kontrolü gerçekleştirdi.

        Bursa Orman Genel Müdürü Erdal Şahan, İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya ile birlikte ekiplerin mobil kontrol noktasını ziyaret ederek gerçekleştirilen önleme aramalarını inceledi.

        Koruma ekipleri tarafından mobil kontrol noktalarında, seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi.

        Usulsüzlük tespit edilen araç ve nakleden hakkında yasal işlem başlatılmak üzere zabıt tutularak adli makamlara sevk edildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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