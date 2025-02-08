Bursa'da "Destanların Dansı" gösterisi sahnelendi

Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Orta Asya'dan Çanakkale Zaferi'ne, Dört Element'ten Nevruz'a, Sarı Gelin’den Tomris'e, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tarihin en görkemli destanları ve kahramanları sahneye taşındı.

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