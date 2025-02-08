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        Bursa'da "Destanların Dansı" gösterisi sahnelendi

        Bursa'da, sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği Türk destanlarının dans, gösteri ve görsel şovlarla anlatıldığı "Destanların Dansı" seyirciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 02:28 Güncelleme: 08.02.2025 - 02:33
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        Bursa'da "Destanların Dansı" gösterisi sahnelendi
        ABONE OL

        Bursa'da, sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği Türk destanlarının dans, gösteri ve görsel şovlarla anlatıldığı "Destanların Dansı" seyirciyle buluştu.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.

        Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Orta Asya'dan Çanakkale Zaferi'ne, Dört Element'ten Nevruz'a, Sarı Gelin’den Tomris'e, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tarihin en görkemli destanları ve kahramanları sahneye taşındı.

        Gösteride 40 kişilik dans grubu, geleneksel kostümleriyle renkli koreografiler sergiledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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