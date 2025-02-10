Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Ayrıca İznik Müzesi'ni de ziyaret eden Bartholomeos ve kardinaller, bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Heyet, daha sonra Meryem Ana Kilisesi, İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Tarihi Bazilika kalıntısı, Koimesis Kilisesi ve Vaftizhane Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki çok sayıda kardinal, İznik ilçesine geldi.

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