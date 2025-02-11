Bursa Devlet Tiyatrosu "Meddah ve Cellat" oyununu sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ile ortak yapımla Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı "Meddah ve Cellat" oyununun prömiyerini yapacak.

Kılcıoğlu'nun yazdığı, İpek Atagün'ün yönetmenliğini üstlendiği oyunun, dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostüm tasarımını Dilek Kaplan, müziklerini Jeanne- Peri Foucault, dans ve hareket düzenini ise Ebubekir Bora üstleniyor.

Sezai Yılmaz, Erşan Utku Ölmez ve Zeynep Kızıltan Şıkyıldız'ın rol aldığı, 1621 yılında, İstanbul Boğazı'nın donduğu bir dönemde geçen oyun, bir deniz fenerinde yolları kesişen iki adamın içsel çatışmalarını konu alıyor; iki karakter arasında başlayan gerilimli hesaplaşma, izleyiciyi sıra dışı dramatik bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyunun prömiyeri, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 11 Şubat Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve oyun, bu tarihten itibaren seyirciyle buluşmaya devam edecek.