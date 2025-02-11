Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Devlet Tiyatrosu "Meddah ve Cellat" oyununu sahneleyecek

        Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ile ortak yapımla Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı "Meddah ve Cellat" oyununun prömiyerini yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Meddah ve Cellat" oyununu sahneleyecek
        ABONE OL

        Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ile ortak yapımla Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı "Meddah ve Cellat" oyununun prömiyerini yapacak.

        Kılcıoğlu'nun yazdığı, İpek Atagün'ün yönetmenliğini üstlendiği oyunun, dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostüm tasarımını Dilek Kaplan, müziklerini Jeanne- Peri Foucault, dans ve hareket düzenini ise Ebubekir Bora üstleniyor.

        Sezai Yılmaz, Erşan Utku Ölmez ve Zeynep Kızıltan Şıkyıldız'ın rol aldığı, 1621 yılında, İstanbul Boğazı'nın donduğu bir dönemde geçen oyun, bir deniz fenerinde yolları kesişen iki adamın içsel çatışmalarını konu alıyor; iki karakter arasında başlayan gerilimli hesaplaşma, izleyiciyi sıra dışı dramatik bir yolculuğa çıkarıyor.

        Oyunun prömiyeri, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 11 Şubat Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve oyun, bu tarihten itibaren seyirciyle buluşmaya devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bursa'da metro hattı duvarına çarpan otomobil sürücüsü öldü
        Bursa'da metro hattı duvarına çarpan otomobil sürücüsü öldü
        Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Uludağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
        Uludağ'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
        Üzerine çaydanlık devrilen Miraç bebek yaralandı
        Üzerine çaydanlık devrilen Miraç bebek yaralandı