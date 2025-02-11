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        Bursa merkezli 2 ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 13 kişi yakalandı

        Bursa merkezli 2 ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 20:11 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:11
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        Bursa merkezli 2 ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 13 kişi yakalandı
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        Bursa merkezli 2 ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Tefecilik" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar fişek, çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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