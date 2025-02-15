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        Bursa'da Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi

        Bursa'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 21:13 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:13
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        Bursa'da Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi
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        Bursa'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.

        Orhangazi Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını protesto etti.

        Vatandaşlar, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" "Kudüs'e selam direnişe devam", "Soykırıma hayır" ve "Siyonizm yenilecek direniş kazanacak" yazılı pankartlar taşındı.

        Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in yalnızca bir toprak parçası değil direniş, şehitlerin kanıyla sulanmış bir dava, çocukların taşlarla verdigi mücadele, Mescid-i Aksa'nın minarelerinden yükselen ezan, Kudüs'ün sokaklarında yankılanan direniş ve Gazze'nin enkazlar arasından fışkıran umut ışığı olduğunu söyledi.

        Filistin halkının varlığına yönelik yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunu aktaran Eryağan, "Trump, milyonlarca Filistinlinin zorla göç ettirilmesini öneriyor. Trump, Filistin'in yok edilmesi için açıkça çağrıda bulunuyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu sözler yalnızca bir tehdit değildir, bu sözler yalnızca bir söylem değildir. Bu, Filistin halkının yok edilmesine, topraklarından sürgün edilmesine ve kimliğinin silinmesine yönelik bir girişimin ilanıdır." dedi.

        Eryağan, dünyanın 1948'de Filistin halkının evlerinden zorla çıkarıldığı ve 1967'de Kudüs'ün işgal edildiği gün sessiz kaldığını ifade ederek konuşmasını şunları kaydetti:

        "Dünya, yıllardır İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına, katliamlarına, işgal politikalarına sessiz kaldı. Şimdi bu sessizlikten cesaret alanlar, Filistin'in tamamen yok edilmesi için yeni bir plan ortaya koyuyor.

        Buradan soruyoruz; adalet, insan hakları ve demokrasi naraları atanlar, bir insanın vatanını savunması suç mu? Evini, ailesini, toprağını, kutsal mabedini koruması suç mu? Hayır. Asıl suç, Filistin halkını evlerinden zorla çıkarmak isteyenlerdedir"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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