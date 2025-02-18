Bursa'da Osman Hamdi Bey'in tablolarının yorumlandığı eserlerden oluşan sergi açıldı

Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", "Arzuhalci", "Yeşil Cami'de Kur'an Dersi", "Yeşil Cami Önü", "Ulu Cami Önü" gibi birçok ünlü eseri, sulu boya, yağlı boya, ahşap oyma, nakış gibi tekniklerle yorumlandı.

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