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        Bursa'da Osman Hamdi Bey'in tablolarının yorumlandığı eserlerden oluşan sergi açıldı

        Bursa'da ressam Osman Hamdi Bey'in vefatının 115. yılı kapsamında "Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı" adlı resim sergisi izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:53
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        Bursa'da Osman Hamdi Bey'in tablolarının yorumlandığı eserlerden oluşan sergi açıldı
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        Bursa'da ressam Osman Hamdi Bey'in vefatının 115. yılı kapsamında "Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı" adlı resim sergisi izlenime sunuldu.

        Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) İdari Hizmet Binasındaki sergide, 28 sanatçının Osman Hamdi Bey'in tablolarını bire bir yorumladığı eserlere yer verildi.

        Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", "Arzuhalci", "Yeşil Cami'de Kur'an Dersi", "Yeşil Cami Önü", "Ulu Cami Önü" gibi birçok ünlü eseri, sulu boya, yağlı boya, ahşap oyma, nakış gibi tekniklerle yorumlandı.

        Neslihan Sağır Çetin'in küratörlüğündeki sergide yer alan 56 eser, 27 Şubat'a kadar görülebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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