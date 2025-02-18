Bursa'da halk otobüsüyle öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsüyle okul servisinin çarpıştığı kazada 9 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsüyle okul servisinin çarpıştığı kazada 9 kişi hafif şekilde yaralandı.
Gökdere Kavşağı'nda Kuntay A. idaresindeki 16 Z 0601 plakalı halk otobüsü ile Engin G. yönetimindeki 16 S 0295 plakalı okul servisi çarpıştı.
Kazada, servis minibüsünde bulunan 4 öğrenci ve 1 öğretmen ile yolcu otobüsündeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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