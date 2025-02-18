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        Bursa'da halk otobüsüyle öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsüyle okul servisinin çarpıştığı kazada 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:12 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:12
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        Bursa'da halk otobüsüyle öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsüyle okul servisinin çarpıştığı kazada 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Gökdere Kavşağı'nda Kuntay A. idaresindeki 16 Z 0601 plakalı halk otobüsü ile Engin G. yönetimindeki 16 S 0295 plakalı okul servisi çarpıştı.

        Kazada, servis minibüsünde bulunan 4 öğrenci ve 1 öğretmen ile yolcu otobüsündeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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