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        İngiliz ressam Walker'ın kitabındaki çizimler yapay zekayla Bursa'da canlandırıldı

        Bursa'da İngiliz gezgin, yazar ve ressam Mary Adelaide Walker'ın "Brousse Album Historique" (Bursa Tarih Albümü) ismiyle yayımlanan kitabı için yaptığı tarihi çizimlerinin yapay zekayla yeniden yorumlandığı "Mary Adelaide"ın Çizimleri ile Yapay Zeka Zindankapı'da Buluşuyor" sergisi izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:17
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        İngiliz ressam Walker'ın kitabındaki çizimler yapay zekayla Bursa'da canlandırıldı
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        Bursa'da İngiliz gezgin, yazar ve ressam Mary Adelaide Walker'ın "Brousse Album Historique" (Bursa Tarih Albümü) ismiyle yayımlanan kitabı için yaptığı tarihi çizimlerinin yapay zekayla yeniden yorumlandığı "Mary Adelaide"ın Çizimleri ile Yapay Zeka Zindankapı'da Buluşuyor" sergisi izlenime sunuldu.

        Bursa Büyükşehir Belediyesince açılan sergide, Walker'ın 1860'lı yıllarda yaptığı 24 çizimin yapay zekayla yeniden yorumlanmış versiyonları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Bursa Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Güney Özkılınç, açılışta yaptığı konuşmada, Mary Adelaide Walker'ın 48 yıl İstanbul'da yaşadığını belirterek, Kocaeli, Ankara ve Bursa'yı da ziyaret ettiğini söyledi.

        Walker'ın Bursa ziyareti sırasında kentin büyülü atmosferini 24 çizimle kitabına taşıdığını anlatan Özkılınç, "Onun bu çizimlerini 150 yıl sonra değerli sanatçımız, tasarımcımız Tülay Palaz'ın maharetiyle ve yapay zekayla buluşturduk. 2 bin 300 yıllık bir tarihle beraberiz. Mary Adelaide Walker gerçekten Bursa'nın büyülü atmosferini çok iyi yansıtmış ve biz her odada 3 resimle, toplamda 24 resimle, çizimle sizleri buluşturacağız." ifadesini kullandı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız da hedeflerinin Bursa'nın kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve bunları toplumla paylaşmak olduğunu anlatarak, sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.

        Sergi, 2 Nisan'a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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