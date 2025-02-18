20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şüphelileri yakalamak için yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'Hırsızlık'tan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Gökhan Ş.'yi, Cumhuriyet savcılığı izniyle takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Gökhan Ş., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Gökhan Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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