Bursa'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hasan Öztimur İlkokulundaki bir öğretmen, öğrencilerine pastaneden kremalı tatlı aldı. Tatlıları tüketen öğrencilerden 14'ü bir süre sonra fenalaştı.

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