Çanakkale'de tır şarampole devrildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tır şarampole devrildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tır şarampole devrildi.
Gelibolu yönünden Keşan istikametine giden Ş.K. idaresindeki 33 ALJ 845 plakalı tır, Gelibolu-Keşan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen tırda hasar oluştu.
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