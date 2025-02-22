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        Çanakkale'de tır şarampole devrildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tır şarampole devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:00
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        Çanakkale'de tır şarampole devrildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tır şarampole devrildi.

        Gelibolu yönünden Keşan istikametine giden Ş.K. idaresindeki 33 ALJ 845 plakalı tır, Gelibolu-Keşan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Devrilen tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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