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        Bursa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Bursa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:13
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        Bursa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Bursa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde yaşayan Zülfikar Ş. (29), evden çıkıp markete gittiği sırada tanımadığı kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Zülfikar Ş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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