Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş, M.Ç, ve S.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, T.Y. ile H.Ş. serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 116,4 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

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