Nubiyan Twist grubu Bursa'da konser verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Sesleri Bursa'da" etkinlikleri kapsamında Nubiyan Twist müzik grubu konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Sesleri Bursa'da" etkinlikleri kapsamında Nubiyan Twist müzik grubu konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Gecede sahne alan müzik grubu birçok stilin bir arada bulunduğu repertuvara yer verdi.
Konser sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan solistler ve orkestra uzun süre alkışlandı.
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