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        Nubiyan Twist grubu Bursa'da konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Sesleri Bursa'da" etkinlikleri kapsamında Nubiyan Twist müzik grubu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 01:44 Güncelleme: 23.02.2025 - 01:44
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        Nubiyan Twist grubu Bursa'da konser verdi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Sesleri Bursa'da" etkinlikleri kapsamında Nubiyan Twist müzik grubu konser verdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Gecede sahne alan müzik grubu birçok stilin bir arada bulunduğu repertuvara yer verdi.

        Konser sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan solistler ve orkestra uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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