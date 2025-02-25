AK Parti İl Başkanı Gürkan, Bursa'daki gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirdi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kentte yapımı devam eden yurt, gençlik merkezi ve spor salonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AA muhabirine, kısa süre önce Uludağ Gençlik Kampı'nın faaliyete geçtiğini anımsatarak, Orhangazi ve Orhaneli Göynükbelen gençlik kamplarının yatırım planına alındığını, Gemlik Karacaali Gençlik Kampı'nın ise kapasitesinin iki katına çıkacağını vurguladı.

Tam ve yarı olimpik yüzme havuzundan oluşan ve yapımı devam eden Çekirge Havuzlu Park projesinin Türkiye'nin en büyük kompleksi olacağını belirten Gürkan, Kestel ilçesinde gençlik merkezi ve uyumayan kütüphane yapılacağının bilgisini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Bursa'daki yatırımlarının sürdüğünü söyleyen Gürkan, 3 yıl içinde kente 2 milyar liradan fazla yatırım yapıldığına değindi.

Mevcut 15 bin olan yurt kapasitesinin yapımı süren yurtların tamamlanmasının ardından 19 bine çıkacağını belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"İnegöl'de 750 kişilik erkek, Gemlik'te 750 kişilik kız öğrenci yurdu faaliyete geçecek. Aynı dönem içinde Bursa Teknik Üniversitesi'nde 1250 kişilik kız öğrenci yurdu yapılacak. Yine oraya yakın bir yerde de 750 kişilik erkek öğrenci yurdun yapılacak ciddi anlamda katkı sağlanmış olacak. Bir önceki yıl 13 bin 500 civarında öğrenci yurdu yerimiz müsait oluyordu. Şu anki kapasitemiz 15 bine çıktı. Kısmetse bu yurtlarda yapıldıktan sonra Bursa'daki yurt kapasitemiz 19 bine çıkmış olacak."

- "Bursa'ya 4-5 milyar liralık yatırım yapmış olacağız"

Yaklaşık 40 yıldır hizmet veren Mudanya Stadı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığınca yeniden yapılacağını belirten Gürkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlik ve Spor Bakanımızın bizzat seçim döneminde gelip Mudanya'da hemşehrilerimize söz verdiği Mudanya Stadı da yatırım kapsamına alındı. Yakın dönemde projeleri hayata geçirilip yıkım işlemleri başlayacak. Mudanya'daki hemşehrilerimize en kısa sürede nasıl hizmet ettirebiliriz onun derdinde olacağız. Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle Bursa'ya 4-5 milyar liralık yatırım yapmış olacağız. Bursa'daki gençlerimize ciddi anlamda hizmet için önem arz ettiğini düşünüyorum. Bursa'ya hayırlı olsun."