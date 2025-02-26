Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa'da konser verdi

Konser sonunda Gökhan Türkmen ve orkestrasının performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Şarkıcı, "çatı katı", "dön" ve "açık adres" gibi eserlerini Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirdi.

Türkmen eski ve unutulmayan şarkılarından oluşan geniş bir repertuara yer verdi.

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