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        Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa'da konser verdi

        Şarkıcı Gökhan Türkmen, Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 02:08 Güncelleme: 26.02.2025 - 02:19
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        Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa'da konser verdi
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        Şarkıcı Gökhan Türkmen, Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere farklı yaş grubundan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Konserin ilk yarısında solo olarak konser veren Türkmen, ikinci yarısında orkestra eşliğinde şarkılarını seslendirdi.

        Türkmen eski ve unutulmayan şarkılarından oluşan geniş bir repertuara yer verdi.

        Şarkıcı, "çatı katı", "dön" ve "açık adres" gibi eserlerini Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirdi.

        Konser sonunda Gökhan Türkmen ve orkestrasının performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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