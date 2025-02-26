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        6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması'nda finale kalan projeler belirlendi

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması"nda finale kalan projeler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:44
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        6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması'nda finale kalan projeler belirlendi
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        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması"nda finale kalan projeler belli oldu.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, yarışmada 18 ilden 27 girişimci, Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, projelerini değerlendirme kuruluna sundu.

        Alanında uzman kişilerden oluşan kurul üyeleri, projeleri değerlendirerek finale yükselen girişimleri belirledi.

        İş fikirlerini geliştirme aşamasında yer alan "Level-Up" kategorisinde kurul üyelerinin değerlendirmesini başarıyla geçen 8 kişi finale yükseldi.

        Girişimlerini ticarileştirme sürecinde olan "Scale-Up" kategorisinde de 8 girişimci, finalde yarışma şansını elde etti.

        Her iki kategoride finale kalan yarışmacılara, 18 Nisan'da ödülleri verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektöründe ihracatta katma değeri artırmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

        Engin, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünlerin tasarlanması, girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulmasıyla üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu sene altıncısını düzenlediğimiz TechXtile Challenge ile ülkemiz ihracatçılarını, özgün ve yenilikçi projelerle dünya pazarlarına taşımayı amaçlıyoruz. Burada ödül kazanmanın yanı sıra sektörün karar vericileriyle projeleri buluşturmak ve sanayiyle işbirliği fırsatları yaratmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Yarışmamızın tekstil dikeyinde özelleşmiş bir girişimcilik platformu haline geldiğini söylemek mümkün. Projelerin dünya trendlerini yakaladığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

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