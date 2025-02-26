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        Bursa'da ramazan ayı öncesinde toptancı, market ve kafelerde fiyat denetimi yapıldı

        Bursa'da ramazan ayı öncesinde toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:52
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        Bursa'da ramazan ayı öncesinde toptancı, market ve kafelerde fiyat denetimi yapıldı
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        Bursa'da ramazan ayı öncesinde toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

        Marketlerde de denetim yapan ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler faturaları inceledi, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

        Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere idari para cezası verildi.

        Ekipler, gıda toptancılarında da fiyat tespit denetimleri yaptı.

        Denetimlerin ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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