Bursa'da Kestel Kalesi'ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nin üzerindeki ahşap kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nin üzerindeki ahşap kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, kale üstünde sadece yaz aylarında hizmet veren ahşap kafeteryada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Kalede zarar oluşmazken kafe kullanılamaz hale geldi.
Kaleye girişlerin kapalı olduğu, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kalenin Bizans dönemine uzanan tarihi olduğu biliniyor.
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